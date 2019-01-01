النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

نابولي مهدد بخسارة إنسيني مجدداً

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المشاكل العضلية تلاحق نجم الفريق الجنوبي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

يواجه نابولي احتمالية خوض مواجهة فروسينوني في الدوري الإيطالي بدون نجمه لورنزو إنسيني.

جاء ذلك عقب تعرضه لمشكلة عضلية اليوم –الجمعة- في التدريبات، حيث اضطر إلى مغادرتها.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن إنسيني شعر بعدم الارتياح خلال الحصة التدريبية.

وسيخضع اللاعب لفحوصات بدنية تحدد مدى قدرته على خوض مباراة فروسينوني المقرر لها يوم الأحد.

اختيارات المحررين

يذكر أن إنسيني خرج بعد 60 دقيقة من مواجهة آرسنال الأخيرة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الجانرز 1-0. كما قضى مباراة أتالانتا الماضية يوم الإثنين على مقاعد البدلاء.

إغلاق