نابولي مهتم بالتعاقد مع نجم توتنهام

ظهير توتنهام تريبيير على رادار نابولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن نابولي يهتم بالتعاقد مع نجم توتنهام تريبيير خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تريبيير قد وقع محل اهتمام العديد من الأندية الإيطالية والتي كان على رأسها سامبدوريا ولاتسيو وميلان.

وفي الفترة الأخيرة، دخل نابولي على الخط كأحد أبرز المهتمين بخدمات اللاعب، مما غير كثيرًا في حسابات المفاوضات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن نابولي ينوي تقديم عرض رسمي للاعب توتنهام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كالتشيو ميركاتو أيضًا إن التفاصيل التي تتعلق برغبات اللاعب وشروط توتنهام لا تزال مبهمة حتى الآن.

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يذكر أن نابولي كان قد فقد قائده مارك هامشيك خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة بعدما رحل إلى الصين..