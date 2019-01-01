نابولي يبحث عن مساعدة خارجية لضم خاميس

اللاعب خارج حسابات ريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي قد يلجأ إلى الشركة الراعية لخاميس رودريجيز، النجم الكولومبي، للمساعدة لانتقاله من ريال مدريد.

وانتهت إعارة رودريجيز في صفوف بايرن ميونخ بعدما رفض الكولومبي الاستمرار، وعاد مجدداً إلى ريال مدريد الذي يبحث عن مشترى، بحسب التقارير.

وذكرت "كوريري" أن نابولي سيطلب مساعدة "أديداس"، والتي ترعى خاميس رياضياً، وستطلب من الشركة دفع راتب اللاعب مع نابولي.

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وأوضح التقرير أن نابولي في المقابل سيعرض على مدريد استعارة اللاعب بمبلغ مادي كما فعل بايرن، ووجود بند بأحقية الشراء.

ريال مدريد من جانبه يفضل بيع خاميس نهائياً، ويقدر قيمته في حدود 42 مليون يورو، حسبما أوضحت التقارير.

ويلعب خاميس فجر الأحد مع منتخب بلاده كولومبيا أمام الأرجنتين ضمن لقاءات كوبا أمريكا بالبرازيل.