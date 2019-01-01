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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رسميًا – نابولي لن يستعيد كوليبالي أمام لاتسيو

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إيقاف السنغالي كوليبالي مدافع نابولي أمام لاتسيو أصبح نهائيًا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

يغيب اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي عن مباراة فريقه المقبلة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي بعدما فشل البارتينوبي في رفع الإيقاف عنه.

يأتي هذا بعد قرار المحكمة الرياضية الإيطالية برفض النقد الذي تقدم به اللاعب ونادي نابولي، مستندين على عدم وجد ما يبرأ ساحة اللاعب السنغالي.

وكان كوليبالي قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة لقاءين في الدوري بعد تصرفاته أمام فريق إنتر، حيث تلقى البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض.

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وجاء اعتراض كوليبالي ضمن أجواء مشحونة للغاية حيث تلقى بطاقة صفراء أثناء تعرضه لاعتداءات عنصرية من جماهير النيراتزوري مما أفقده أعصابه.

ويعد اللاعب صاحب الـ 27 عامًا من أهم عناصر فريق نابولي على المستوى الدفاعي، ويعتبر قطعة أساسية في طريقة المدرب كارلو أنشيلوتي.

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جدير بالذكر أن كوليبالي الذي كان قد تغيب عن فوز فريقه أمام بولونيا كان قد واجهة المحكمة بالأمس على أمل أن يتم تخفيف عقوبته لكن دون فائدة.

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