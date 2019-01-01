نابولي يفقد فوزي غولام أمام أتالانتا

الدولي الجزائري لن يلعب مباراة القمة في الجولة القادمة للدوري الإيطالي

سيُجبر نابولي على مواجهة أتالانتا في واحدة من المباريات المنتظرة في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي دون نجم دفاعه فوزي غولام.

وتعرض الدولي الجزائري لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق استعدادًا لاستقبال أتالانتا صاحب الأداء والنتائج المبهرة محليًا هذا الموسم.

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وقد لعب غولام 5 من مباريات نابولي التسعة هذا الموسم في السيري آ، ولن يكون وحدة الغائب عن مواجهة الغد في سان باولو، بل كذلك زميليه كفين مالكوي والسيد هيساي للإصابة.

وشهدت قائمة نابولي للمباراة تواجد نيكولا ماكسيموفيتش ومواصلة غياب كوستاس مانولاس.

ولم يُحدد النادي الإيطالي مدة غياب الظهير الأيسر وإن كان سيتمكن من اللحاق بمعسكر منتخب بلاده الجزائر في نوفمبر القادم، حيث سيبدأ محاربو الصحراء مشوارهم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وسيسعى نابولي خلال مواجهة أتالانتا للفوز ومعادلة رصيده منافسه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ يتواجد أتالانتا في المركز الثالث بـ20 نقطة فيما البارتينوبي رابعًا بـ17.