بعد هدفه في نابولي - صلاح يعادل أسطورة ليفربول في دوري الأبطال

يواصل المصري، محمد صلاح تسجيل الأهداف، وتحطيم الأرقام بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

ويتقدم ليفربول على حساب نابولي الإيطالي، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بفضل هدف صلاح في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وسجل صلاح الهدف بمجهود فردي كبير، بعدما راوغ المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ليسجل الهدف في شباك الحارس الكولومبي أوسبينا.

وأصبح الجناح المصري، مشاركًا في 48 هدفًا في 38 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد معقل ليفربول، بتسجيل 35 وصناعة 13.

48 - Mohamed Salah has been directly involved in 48 goals in 38 games in all competitions for Liverpool at Anfield (35 goals, 13 assists). Colossus. #LIVNAP pic.twitter.com/ggSXWJVNnT — OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2018