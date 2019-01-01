أنشيلوتي يسخر من أنباء انتقاله لتدريب أرسنال

المدرب المخضرم يتمسك بالاستمرار مع نابولي

سخر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، من الأنباء التي ربطته بالرحيل عن نابولي، والانتقال لتدريب أرسنال هذا الموسم.

أنشيلوتي برز كأحد أبرز المرشحين لخلافة ماوريسيو بوتشيتينو قبل قدوم جوزيه مورينيو لتوتنهام، والآن يظهر مرة أخرى كمرشح في حالة رحيل أوناي إيمري عن أرسنال.

المدرب المخضرم قال في تصريحات تليفزيونية:"بكل تأكيد كل تركيزي الوقت الحالي على البقاء في نابولي".

وأضاف:"كلها مجرد شائعات، شعري الأبيض وخبرتي الطويلة تجعلني لا أهتم بهذا الحديث".

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وجاءت هذه الكلمات بعد تعادل نابولي مع ليفربول 1/1 بدوري أبطال أوروبا، وزيادة حظوظه في بلوغ دور الـ16 من البطولة.

ويأتي اسم أنشيلوتي بجوار كلًا من نونو سانتو، ماوريسيو بوتشيتينو، ميكيل أرتيتا وباتريك فييرا ضمن المرشحين لتدريب المدفعجية.