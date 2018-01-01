رئيس نابولي: لو طبقنا قانون اللعب المالي النظيف سُنغلق نصف الدوري الإيطالي

رئيس النادي الإيطالي يتحدث عن قوانين اليويفا غير المُطبقة ومواجهة ليفربول الليلة في دوري أبطال أوروبا

هاجم أوريلو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، قانون اللعب المالي النظيف، مؤكداً أنه لا يعمل بالطريقة الصحيحة.

الاتحاد الأوروبي أقر هذا القانون منذ فترة، للتحكم في حجم الإنفاق لدى الأندية الأوروبية بخصوص التعاقدات ورواتب اللاعبين.

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ومع ذلك تعرضت العديد من الأندية للاتهام، بانتهاك اللوائح الخاصة بهذا القانون، الذي من شأنه مراقبة إنفاق الأندية.

وقال دي لورينتس في تصريحات صحفية:"إنه لا يعمل ولا يتم تطبيقه، اذا حدث ذلك سيتم إغلاق نصف أندية الدوري الإيطالي".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأضاف:"اليويفا يمكنه وضع أي قوانين ولكن الأمر قضية سياسية والجميع يمكنه الاستفادة منها".

نابولي يستعد لمواجهة شرسة أمام ليفربول مساء اليوم الثلاثاء، ستحسم بشكل كبير تأهل الفريق لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد قال رئيس النادي الإيطالي:"نابولي يقدم مستوى استثنائي منذ تسع سنوات، ولكن يجب علينا التحلي بالهدوء".

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وتابع:"الفريق يتمتع باحترافية ومحبة شديدة، وكذلك كارلو أنشيلوتي يقوم بعمل جيد وأعطى الفرصة لكل من لم يلعبوا لأشهر طويلة".

ويخوض نابولي مواجهة الليلة وهو في المركز الأول بالمجموعة الثالثة للأبطال، يليه باريس سان جيرمان بالمركز الثاني بـ8 نقاط، وليفربول ثالثاً بـ6 نقاط.