نائب رئيس موناكو محذرًا فالكاو: احترم عقدك معنا

هل يستجيب النجم الكولومبي لتحذير الإدارة الفرنسية؟

حذر نائب رئيس نادي موناكو أوليج بتروف، المهاجم الكولومبي رداميل فالكاو، من الإصرار على موقفه بمغادرة ملعب "لويس الثاني" هذا الصيف، بعد ارتباط مستقبله بنادي جالطة سراي التركي.

ولم يخف "إل تيجري" رغبته في في مغادرة نادي إمارة الأثرياء، وجاء ذلك على لسان وكيل أعماله أحمد بولوت، التي اعترف على الملأ بأن موكله يسعى لخوض تجربة جديدة مع عملاق الدوري التركي.

وقال اللاعب الروسي السابق في مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة لموناكو "فالكاو لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونعرف أن لديه طموحات واضحة باللعب في دوري أبطال أوروبا، لكننا نريده أن يبقى معنا، فهو مرتبط بعقد مع موناكو وينبغي عليه احترامه".

ورغم حملة موناكو المتواضعة الموسم الماضي، إلا أن مهاجم أتليتكو مدريد الأسبق، نجح في تسجيل 15 هدفًا على مستوى الليج1، جعلته يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري.

وسبق لصاحب الشأن أن ألمح بانفتاحه على العروض المقترحة، بقوله الشهر الماضي "أدرس العروض المقدمة لي، هذه فرصة جيدة لحياتي المهنية، وأفكر في الأمر مع عائلتي".

عندما يُكون الأسيست أجمل من الهدف! 👌



انظروا ماذا فعل عبد الناصر الخياطي لاعب فريق قطر بدفاع الدحيل👀👇pic.twitter.com/nB9dnrEUxy — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 21, 2019

وبخروج فالكاو من حسابات ليوناردو جارديم، حجز الوافد الجديد من إشبيلية وسام بن يدر مكانه في التشكيلة، التي بدأت الموسم بهزيمتين في أول جولتين.