نائب رئيس موناكو السابق يوضح سبب رفض مبابي الانتقال لريال مدريد

مبابي فضل الانضمام إلى باريس سان جيرمان عن ريال مدريد

كشف فاديم فاسيلييف، نائب رئيس موناكو السابق عن سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى ريال مدريد وتفضيل باريس سان جيرمان على حساب الميرنجي.

وقال فايلييف في تصريحات صحفية: "سألته لماذا لم توقع مع ريال مدريد، فقال لي أعتقد أنه من المبكر جدا تلك الخطوة، أنا من باريس ولا أريد مغادرة البلد هكذا".

وواصل: "أريد أن أصبح لاعباً كبيراً هنا، ثم قلت له كيليان أنت على حق".

وتابع فاديم قائلاً: "إنه يريد الفوز دائماً، وبالطبع الفوز ببطولة مثل دوري أبطال أوروبا إن فاز بها مع باريس فسيكون هذا رائعاً".

وحول فترة مبابي الحالية قال: "لا يزال هو نفس الشخص الذي أعرفه منذ زمن، فقط اكتسب أهمية في الكرة العالمية".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا أعرف كريستيانو رونالدو جيداً، إنه يسعى دائماً لتحطيم الأرقام القياسية، مبابي لديه نفس العقلية".

جدير بالذكر أن مبابي نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة مع باريس، في سبعة مباريات خاضها بالدوري هذا الموسم، كما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.