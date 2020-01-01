نائب رئيس مانشستر يونايتد الأسبق يكشف أسباب التخلي عن رونالدينيو

بيتر كينيون نائب رئيس مانشستر يونايتد الأسبق يكشف عن أسباب التخلي عن قدوم رونالدينيو لصفوف فريقه.

كشف بيتر كينيون نائب رئيس مانشستر يونايتد الأسبق عن أسباب التخلي عن فكرة ضم رونالدينيو من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما أوضح في تصريحات صحفية خرج بها اليوم، وأكد خلالها أن الفريق كان على استعداد لتقديم أي قدر من الأموال لضم النجم البرازيلي.

وقال كينيون: "لقد حاولنا بكل ما لدينا من قوة الحصول على خدمات رونالدينيو، وفي النهاية كان المبلغ الذي قدمناه كبيرًا للغاية حتى بالنسبة لنا بالمعايير الخاصة بنا".

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وأضاف: "الحصول على أي لاعب بنفس تلك القيمة لم يكن الخيار الأفضل بالنسبة لمانشستر يونايتد، رغم ذلك كان هناك اتجاه لضمه طالما نستطيع القيام بذلك".

وأردف: "الأمر تجاوز كل الحدود بعد ذلك ولم نستطع أن نضمه، وقررنا أن ننهي اهتمامنا به وذلك القرار كان رائعًا بالنسبة لنا بسبب ما حدث بعده".

وأنهى تصريحاته: "بعدها واجهنا لشبونة وشاهدنا كريستيانو رونالدو، وطلب مني فيرجسون أن يعود معنا اللاعب لإنجلترا بشكل فوري، لذلك تفاوضنا على ضمه ونحن في البرتغال ونجحنا في ذلك".

جدير بالذكر أن رونالدينيو كان قد انضم لصفوف برشلونة بعدها وقدم أفضل سنوات مسيرته الكروية، حيث فاز بالثنائية في 2006 عندما حقق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.