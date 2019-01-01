نائب رئيس برشلونة: دي ليخت؟ لدينا بيكيه وأومتيتي

تعرف على تصريحات نائب رئيس برشلونة عن دي ليخت ومحمد صلاح

نفى جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة، التقارير الصحفية التي تؤكد اقتراب البلوجرانا من التعاقد مع ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس.

التقارير تشير إلى برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وقال ميستري في تصريحات لشبكة "سكاي": "لا أدري لماذا يقولون إن برشلونة وقّع مع دي ليخت. جيرارد بيكيه هو أحد أفضل المدافعين في العالم إن لم يكن الأفضل".

وتابع: "لدينا أيضًا كليمون لونجيليه وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو وكلهم على مستوى متميز للغاية، وسوف نتحدث مع المدير الرياضي بنهاية الموسم حول ما يُقال بشأن دي ليخت".

أحدهم اقترب انتقاله إلى برشلونة 🔴🔵

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

جوردي أكد أنّ إيفان راكيتيش لاعب هام للفريق وجدد عقده في الموسم الماضي وسوف يستمر لفترة مع النادي.

وأردف: "الجميع يحب بول بوجبا، ولكن هذا لا يعني أنّه سيأتي إلى برشلونة فهو يمتلك الكثير من الإمكانيات المميزة".

واختتم: "هناك العديد من اللاعبين المميزين مثل إيدين هازارد ومحمد صلاح، ولكننا لا نتعاقد مع لاعبين سوى حينما نعرف الإضافة التي سيقدمونها للفريق وأن يكونوا سعداء".



وكانت التقارير الصحفية ًأشارت إلى رغبة أياكس في التعاقد مع كارليوس آلينا على سبيل الإعارة من برشلونة ضمن صفقة دي ليخت.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.