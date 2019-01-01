نائب رئيس الوزراء الإيطالي سعيد برحيل هيجواين عن ميلان

لا أحب المرتزقة في السياسة وكرة القدم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، عن سعادته برحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين عن صفوف ميلان الإيطالي.

وأنضم الأرجنتيني البالغ 31 عامًا، لصفوف تشيلسي على سبيل الإعارة من يوفنتوس، بعد فسخ إعارته مع ميلان، مقابل انضمام البولندي بيونتيك لصفوف ميلان.

سالفيني قال عن مهاجم نابولي ويوفنتوس الأسبق: "لا أحب المرتزقة في السياسة وكرة القدم".

ويعد رئيس حزب "ليجا نورد" من أشد المناهضين للهجرة ومشجعي ميلان الإيطالي، حيث سبق له انتقاد المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو.

▫️التضامن مع سالا مستمر

دقيقة من الصمت قبل مباريات اليوم من كأس الاتحاد الإنجليزي تضامنًا مع لاعب كارديف سيتي بعد اختفائه 🙏 pic.twitter.com/LB7dgVD0Bf — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وأبدى سالفيني سعادته برحيل هيجواين: "أنا سعيد لأنه غادر، الألتزام هو تكريم القميص وهو أمر أساسي، لقد رحل وفزنا، أنا لا أحب المرتزقة".

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وعن البولندي بيونتيك: "أنا أحبه كثيرًا، بالإضافة إلى أنه يمتلك جواز سفر أوروبي".

وقد يشارك البولندي لأول مرة بقميص ميلان، في مواجهة نابولي أمس اليوم بالدوري الإيطالي.