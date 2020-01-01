نائب رئيس الفيصلي : اتحاد الكرة ليس صاحب القرار في إلغاء الدوري السعودي

لم يصلنا أي قرار أو خطاب بإلغاء الدوري السعودي للمحترفين

نفى عبد الله الضاوي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي قدر الاتحاد السعودي لكرة القدم على اتخاذ قرار إلغاء مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الضاوي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" : "لم يصلنا أي قرار أو خطاب بإلغاء الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف الضاوي : "الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر قرار اللجنة العليا في وزارة الصحة من خلال تقرير مفصل عن الوضع الراهن لفيروس (كورونا) فهي من يملك مثل هذه القرارات، وليس اتحاد الكرة".

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وشدد المسؤول بنادي الفيصلي على أن الأمر حاليًا لا يتوقف فقط على اتحاد الكرة، فالأمر يتعلق بالسلامة والصحة للجميع.

وردًا على أبرز القرارات التي تتطلع لها الإدارة قال : " وتابع حديثه: "وضعنا التصرف حول تمديد عقود اللاعبين الأجانب في يد الجهاز الفني الذي هو من سيحدد بقاء أي لاعب".

وواصل حديثه بهذا الشأن : "أعتقد أنه حسب الاتفاق سيتم تغير من لاعبين إلى ثلاثة، وسننتظر تقرير المدرب حيال ذلك لحسم الأمر في الميركاتو الصيفي".

وأنهى نائب رئيس الفيصلي بالحديث عن طموح الفريق قائلًا : "الفريق يتطلع إلى تحقيق مركز متقدم خلال منافسات الدوري الذي نتمنى عودته مجدداً حيث تبقى لدينا ثماني مباريات ستكون كل مباراة بمثابة خروج المغلوب".