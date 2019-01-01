نائب رئيس الاتحاد العراقي: طريقة كاتانيتش تسببت في خروجنا من كأس آسيا

نائب رئيس الاتحاد العراقي، يكشف عن مصير كاتانيتش مع المنتخب العراقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتقد علي جبار، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، طريقة لعب أسود الرافدين، تحت قيادة سريتشكو كاتانيتش، خلال منافسات كأس أمم آسيا.

جبار قال خلال تصريحات لموقع كووورة: "كاتانيتش يتحمل مسؤولية اللعب بمهاجم واحد، وعدم الدفع بالعديد من اللاعبين المميزين مثل علاء عباس وأيمن حسين ومحمد داوود وإبقائهم على مقاعد البدلاء".

نائب رئيس الاتحاد العراقي تابع: "كاتانيتش فوت علينا فرصة العودة للمباراة، وبعد مشاركة محمد داوود في الدقائق الأخيرة، شهدت خطورة على مرمى قطر".

المدرب الجديد يعتمد على الذكاء الإصطناعي ومن مهماته: وضع التشكيل، وإجراء التغييرات أثناء اللقاء دون أي تدخل بشري.👨‍🏫



(📸: @Hassan_Aljassmi) pic.twitter.com/GloDwkkEX9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وعن إصابات لاعبي العراق، قال علي جبار: "الإصابات المتكررة سببها الطبيب المرافق للبعثة، ولم يستغل المنتخب العراقي الإحماء قبل المباراة، وسيتم معالجة هذا الأمر خلال الفترة المقبلة".

واختتم جبار تصريحاته متحدثًا عن مصير كاتانيتش: "مجلس إدارة الاتحاد العراقي سيحدد مصيره، والإبقاء على هذا الإسلوب في اللعب لا يمكن أن يستمر".

المنتخب العراقي ودع كأس أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات، بعد الخسارة من نظيره القطري بهدف دون رد، في دور ثمن نهائي بالبطولة القارية.