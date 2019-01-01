نائب رئيس الاتحاد الأوروبي: رونالدو أضاف الكثير للدوري الإيطالي

نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يثني على خطوة انتقال رونالدو ليوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال ميتشيل أوفا نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاف الكثير للكرة الإيطالية.

ويخوض رونالدو البالغ من العُمر 34 عامًا موسمه الأول مع يوفنتوس بعد قدومه من ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو

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ولم يتبق سوى يوفنتوس وروما للمنافسة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما تنافس أندية انتر ميلان ونابولي ولاتسيو على الدوري الأوروبي في دور الـ 32.

أوفا قال في تصريحاته لراديو أر.إم.سي: "بالنسبة لي كإيطالي فإن رؤية الأندية الإيطالية في النهائيات الأوروبية حلم كبير، لديهم الإمكانيات لبلوغ هذا على الرغم من وجود أندية أوروبية قوية خارج إيطاليا، أنا سعيد بإدراك أهمية الدوري الأوروبي لدى الأندية الإيطالية، لأن الأغلبية كانت تركز على دوري أبطال أوروبا فقط".

كما أضاف أوفا: "قدوم رونالدو للدوري الإيطالي أضاف له الكثير، أصبح الجميع يتحدث عن قوة المسابقة بعد أن قلل منه البعض، التحاق رونالدو بيوفنتوس هي خطة ورؤية للمدى البعيد".