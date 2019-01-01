نائب القائد يتدخل لحل أزمة تشاكا وجمهور آرسنال

محاولة من المدافع الإسباني لإعادة حبل الود بين تشاكا وجمهور آرسنال

حاول نائب قائد آرسنال الثالث هيكتور بيريلين، سكب القليل من الماء البارد، على كرة اللهب المشتعلة بين القائد جرانيت تشاكا ومشجعي النادي، بعد تصرفه المثير للجدل في ديربي الأحد ضد كريستال بالاس.

وفجر الدولي السويسري عاصفة من الجدل، بشراء عداء مشجعي المدفعجية على الملأ، وذلك باستفزازهم لحظة استبداله بالشاب بوكايو ساكا في منتصف الشوط الثاني.

وبينما كانت الجماهير تُطلق صيحات الاستهجان على القائد، كنوع من أنواع الانتقاد لتراجع مستواه في الشوط الثاني، قام بوضع يديه على أذنه، في إشارة منه إلى أنه لا يستمع لأحد.

وفي تعليقه الأول على الأزمة التي تهدد تشاكا بسحب شارة القيادة منه، غرد المدافع الأيمن الإسباني عبر منصته على "تويتر"، قائلاً "نحن جميعًا بشر ولدينا مشاعر أحيانًا لا يكون من السهل التعامل معها".

ودعا زميله والجميع لطوي صفحة مباراة النسور والتفكير فيما هو قادم من أجل مصلحة الفريق، بقوله "حان الوقت لنساعد بعضنا البعض وليس العكس، ونحن نفوز عندما نكون معًا".

⏱ ميخيتاريان لعب هذا الموسم دقائق أكثر من أوزيل في البريميرليج.



⚠️ ملحوظة: ميخيتاريان غادر أرسنال في الثاني من سبتمبر الماضي! 😳 pic.twitter.com/kIUrhcORfR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التعادل مع كريستال بالاس بهدفين للكل، أبعدت أصحاب الجزء الأحمر من لندن عن صراع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بالوصول للنقطة 16، على بعد 4 نقاط من الجار تشيلسي صاحب المركز الرابع ومثلهم عن ليستر سيتي.