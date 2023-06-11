"مُنتهي وهؤلاء أفضل منه" .. جمهور الأهلي يغضب ويرفض بطل العالم!

جمهور الأهلي ينتفض ضد الإدارة

انتفضت جماهير النادي الأهلي خلال الساعات الماضية ضد إدارة ناديها، بسبب دخولها في مفاوضات مع أحد نجوم العالم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن الأهلي يرغب في التعاقد مع الحارس الفرنسي هوجو لوريس لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، وأن المفاوضات مستمرة معه من أجل ضمه.

وعبرت جماهير الأهلي عن اعتراضها على تلك الصفقة، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث أكدت على أن هناك العديد من الأسماء التي من الممكن أن تأتي بدلًا منه.

الجماهير عبرت عن غضبها لأن حارس فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 ووصيف نسخة 2022 تراجع مستواه مؤخرًا، كما أنه تقدم في العمر.

وطالبت الجماهير التعاقد مع المغربي ياسين بونو الذي قاد أسود الأطلس للمركز الرابع بمونديال قطر، وتوج بالدوري الأوروبي مؤخرًا مع إشبيلية، وأيضًا الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش الذي تألق في مونديال 2022 أيضًا.