مُكره المدرب لا بطل .. جورج جيسوس يختار أجانب الهلال أمام مومباي سيتي

الهلال يخوض غدًا ثالث مبارياته في دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اختيارات المدرب جورج جيسوس لخماسي الهلال الأجنبي خلال مواجهة مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين.

وجاءت اختيارات المدرب البرتغالي تحت عنوان "مُكره أخاك لا بطل"، إذ حرمته الإصابات من ميزة اختيار 5 من الأجانب الـ8 المتاحين، وذلك بعدما نالت من الثنائي نيمار وميشايل.

الرياضية أوضحت أن جيسوس واصل استبعاد حارس المرمى ياسين بونو ليضمن محمد العويس تواجده أساسيًا للمباراة الثالثة على التوالي في دوري أبطال آسيا.

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كاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكساندر ميتروفيتش ومالكوم هم الخماسي الذي اختاره جيسوس لتمثيل الهلال في مباراة الغد أمام الضيف الهندي.

يُشار إلى أن المباراة ستكون الظهور الأول لنجم الوسط الصربي في آسيا، إذ استبعده المدرب المخضرم من أول مباراتين.