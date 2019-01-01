ميهايلوفيتش يوحد جماهير لاتسيو وبولونيا

ميهايلوفيتش يواصل صراعه مع اللوكيميا

تويتر هيثم محمد

وحد سينيسها ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، جماهير فريقه مع نظيرتها في لاتسيو لمساندته قبل لقاء الفريقين بالدوري الإيطالي.

ويعاني ميهايلوفيتش من مرض سرطان الدم، اللوكيميا، ويخضع في الوقت الراهن لجلسات العلاج الكيميائي للتعافي.

وكشف بولونيا عبر حساباته الرسمية أن جمهور الفريقين اجتمعا قبل لقاء مساء الأحد في بولونيا، وقرر التوجه معاً لكنيسة سان لوكا للصلاة لميهايلوفيتش وكل المرضى.

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Questa mattina i tifosi del e della @OfficialSSLazio si sono riuniti per andare in pellegrinaggio a San Luca per mister Mihajlovic e per tutti gli ammalati #WeAreOne pic.twitter.com/FeTK6tGlxa — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) October 6, 2019

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وسيكون ميهايلوفيتش حاضراً في المباراة اليوم بعدما تحصل على إذن من الأطباء، لتكون ثاني اللقاءات بعد مباراة فيرونا.

ويحظى ميهايلوفيتش بشعبية كبيرة في لاتسيو بسبب تألقه كلاعب بقميص البيانكوتشيلستي، بينما كسب ود جمهور بولونيا بعد العروض القوية الموسم الماضي.