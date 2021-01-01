مينيزيس يتحدث عن خطر إصابات كورونا في النصر .. وكيفية التغلب عليها

إصابات كورونا تقلق النصر

تحدث مانو مينيزيس المدير الفني للنصر عن مواجهة العالمي المقبلة، أمام فولاذ الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا.

ويواجه النصر نظيره فولاذ الإيراني، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة حيث يسعى لمواصلة النتائج المميزة بعد الفوز على السد في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مينيزيس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "يجب علينا إيجاد الحلول من أجل تعويض الغيابات بسبب إصابات كورونا داخل الفريق، الإصابات خطرة".

وأضاف مدرب النصر: "ما يقلقني حاليًا هو تأثر اللاعبين نفسيًا من التوتر والقلق من فيروس كورونا، ونسعى أن نجد بدائل في هذه الأزمة".

وأردف مينيزيس في تصريحاته: "نحضر دائمًا الفريق لأي مواجهة بطريقتين مختلفتين، ونحتاج بعض الوقت ليعرف اللاعبين الطرق التكتيكية".

ويتصدر النصر ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا بالوقت الحالي برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع الوحدات الأردني ومن ثم الفوز على السد.