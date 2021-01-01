مينيزيس يتحدث عن اللقاء الأول مع النصر .. وأهمية مواجهة السد

النصر يستعد لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا

تحدث مانو مينيزيس المدير الفني للنصر، في أول مؤتمر صحفي له عقب تولي تدريب الفريق بشكل رسمي، حيث يستعد لمواجهة السد ضمن الجولة الثانية في مجموعات دوري أبطال آسيا.

النصر يسعى للفوز على السد، بعد التعادل في المباراة الأولى أمام الوحدات الأردني، من أجل تقوية موقفه في المجموعة خاصًة أن الفوز على فريق مرشح كالسد سيكون خطوة مميزة.

وقال مينيزيس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المباراة المقبلة ستكون هامة للغاية بسبب تعادل الفرق في الجولة الأولى، كل لقاء في البطولة تعتبر قوية ومهمة".

وأضاف: "يجب أن نكون فريق متماسك داخل الملعب، بمعنى تضيق الملعب على الخصم، من أجل استعادة الكرة مرة أخرى بشكل سريع، ونصنع الهجمة بشكل دقيق".

وتابع مينيزيس في تصريحاته: "حمدالله هداف وسجل أهداف عديدة، وأي لاعب قد يمر بفترة صعبة خلال مسيرته، نحن بحاجة لبعض الوقت من أجل معرفة التفاصيل الأدق، وسنعمل على الجانب المعنوي خلال الفترة المقبلة".

وتتكرر مواجهة النصر والسد، مثل النسخة الماضية، حيث انتهت المباراتين في دور المجموعات بين الفريقين في الموسم الماضي بالتعادل الإيجابي.