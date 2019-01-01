سيري آ

مينو رايولا يساند لاعبه بعد تعرضه للعنصرية

التعليقات()
Getty Images
وكيل الأعمال المشهور يوجه رسالة إلى ماريو بالوتيلي بعد الحدث العنصري

تعاني الملاعب الإيطالية مؤخرًا من بعض الأحداث العنصرية بسبب هجوم وصافرات بعض الجماهير على لاعبين أصحاب البشرة السمراء، وكان الضحية الأخيرة هو النجم ماريو بالوتيلي.

تعرض المهاجم الإيطالي لهجوم عنصري حاد مؤخرًأ مما جعل الكثير من النجوم يقومون بمساندته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانب وكيل أعماله مينو رايولا فقد قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كلنا معك يا ماريو، كلنا بجانبك ضد العنصرية ونرفضها بكل أشكالها".

اختيارات المحررين

جاء ذلك بعد حديث الكثير من الشخصيات الكبرى في الدوري الإيطالي لمساندة نجم ميلان السابق، كان أيضًأ رئيس نادي فيورنتينا قد تحدث عن الأمر وطالب بالتعامل مع تلك القلة من الجماهير التي تسوء سمعة إيطاليا.

إغلاق