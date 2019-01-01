ميندي يكشف كواليس فترة إصابته في مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات ميندي بعد العودة من الإصابة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تحدث بينجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي، حول فترة الإصابة التي ابتعد فيها عن الفريق مؤكدًا اهتمام الجميع بالتواصل معه.

ميندي عاد من الإصابة وشارك في مباريات شاختار دونيستك وواتفورد وبريستون.

وقال بينجامين في تصريحات صحفية: "الأمر كان صعبًا للغاية، فكلما أعود من الإصابة تعود لي مرة أخرى حتى أنني قضيت الصيف في مدينة برشلونة بين الأطباء والآن عدت وأشعر بأنني أكثر قوة".

وتابع: "المرة الأخيرة كانت أصعب لأنني سمعت العديد يقول إنني لن ألعب مرة أخرى ولكني مستعد الآن لتقديم كل ما لديّ لأجل النادي. نسيت كل ما حدث في الماضي وأركز فقط على المسقبل".

اللاعب الفرنسي أكد أنّه حصل على الدعم الكامل مع اللاعبين ولم يتوقف أحد من زملائه عن التواصل معه بصورة مستمرة خلال فترة الإصابة.

واختتم: "زملائي لم يدخروا جهدهم في الحديث معي إما هاتفيًا أو برسالة قصيرة، أحب دائمًا الجلوس معهم والحديث عن الفريق وهذا ما كان يدفعني دائمًا لبذل كل ما لدي للتواجد سريعًا رفقة النادي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي تعاقد مع أنخيليتو لشغل مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة ميندي.