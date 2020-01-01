ميندي يشرح .. لماذا فضل ريال مدريد وتجاهل برشلونة؟

الدولي الفرنسي في آخر حديث صحفي قبل كلاسيكو الأرض

كشف الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي للمرة الأولى، عن سبب تفضيله الانتقال إلى صفوف ريال مدريد على حساب برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار مدافع ليون السابق إلى أنه مدريدي الهوى منذ صغره، غير أن وجود مواطنه زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للميرينجي، عجل بموافقته على عرض الريال.

وقبيل ساعات من مباراة الكلاسيكو المنتظرة ضد برشلونة، قال ميندي لشبكة "تيليفوت" الفرنسية في رده على سؤال حول تفضيله للريال على حساب البرسا "لأنه ببساطة ريال مدريد وأيضًا لوجود زيدان".

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وأضاف "لم تكن هناك حاجة لإقناعي، وقد تحدثنا عن ذلك، ولم يكن هناك داعي للقيام بإسهاب".

ورغم بدايته الصعبة مع الإصابات، إلا أنه سرعان ما فرض نفسه على تشكيلة زيزو الأساسية منذ نوفمبر الماضي، بما في ذلك مباراة الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وفي هذا الصدد قال "لن أقول إنني فرصت نفسي، لا يزال هناك الكثير من الضغط، الوضع مع ريال مدريد يبدو مختلفًا عن ليون، ومستوى التوقعات مرتفع للغاية".

وعن مباراة الكلاسيكو الثانية بالنسبة له، بعد مشاركته في كلاسيكو الثامن عشر من ديسمبر الماضي، قال "مباراة مختلفة تمامًا، هناك رغبة من كلا الفريقين للفوز بالمباراة".

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وختم "نعم اللقب على المحك، لكن ما زال لدينا مباريات كثيرة".

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيخوض كلاسيكو اليوم وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الليجا برصيد 53 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن برشلونة.