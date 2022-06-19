ميندي أول ضحايا صفقات ريال مدريد وتشواميني على الدكة!

الكشف عن التشكيل المتوقع لريال مدريد في الموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيل المتوقع لريال مدريد خلال الموسم الجديد وعن ضحايا الصفقات الأخيرة للملكي.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي كشفت عن عدة أسماء قد تكون ضحايا على مقاعد البدلاء بجوار كارلو أنشيلوتي.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فأول ضحايا صفقات ريال مدريد سيكون اللاعب فيرلاند ميندي الذي يلعب في الجانب الأيسر، والذي قد يفقد مكانه في تشكيلة الملكي.

وظهر دافيد ألابا في مركز الظهير الأيسر، على أن يكون الوافد الجديد أنطونيو روديجر القادم من تشيلسي بشكل مجاني هو قلب الدفاع في النادي الملكي.

بالإضافة إلى ذلك غاب الفرنسي الوافد حديثًا أوريليان تشواميني عن تشكيلة الصحيفة، على الرغم من القيمة المالية الكبيرة للصفقة والتي ستصل إلى 100 مليون يورو بحساب المتغيرات.

بقية التشكيلة لم يظهر فيها أي مفاجآت، حيث ظهر تيبو كورتوا في حراسة المرمى وإيدير ميليتاو في الدفاع بينما استكر دانييل كارباخال في مركز الظهير الأيمن.

وفي وسط الملعب ظهر رباعي هم لوكا مودريتش وتوني كروس وكارلوس كاسيميرو بالإضافة إلى الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، وفي الهجوم جاء الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد ضم تشواميني من موناكو مقابل حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى روديجر من تشيلسي بشكل مجاني وعلى الأغلب لن يبرم صفقات جديدة بحسب ما أكدت تقارير عديدة.