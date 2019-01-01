مينديش: رونالدو وفيليكس يستطيعان الفوز بكأس العالم للبرتغال

جورج مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس يؤكد على قدرتهما في الفوز بكأس العالم مع المنتخب البرتغالي.

أكد جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وجواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد على ثقته في قدرتهما الكبيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مينديش وأكد خلالها أن الثنائي يستطيع أن يقود المنتخب البرتغالي لتحقيق بطولة كأس العالم في السنوات المقبلة.

وقال مينديش عن بطولة كأس العالم المقبلة 2022: "يمكن لرونالدو ومعه جواو فيليكس أن يحققا كأس العالم معًا من أجل منتخب البرتغال".

رونالدو: حسابات قفزتي امام سامبدوريا خاطئة أنتم لم تشاهدوا الهدف بشكل واضح

وأضاف: "لا يمكن مقارنة كريستيانو رونالدو بأي لاعب وهو يملك إمكانيات خاصة للغاية مختلفة عن أي لاعب آخر وقام بالعديد من الأمور فوق الـ 30 عامًا لم يقم بها غيره، ويعد مثلًا أعلى لكل الشباب".

وأكمل: "هو يملك حاليًا تسعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم وهو الدوري الأصعب في العالم ويريد أن يحقق المزيد من الانتصارات في يوفنتوس، صحيح أن عمره قارب على الـ 35 لكنه يستطيع اللعب في أي مكان يريده".

وأنهى تصريحاته: "فيليكس هو الشاب الأفضل في العالم حاليًا وعليه التطلع لكريستيانو رونالدو كمثل أعلى له ولكل ذلك الجيل".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي كان قد غادر كأس العالم الأخير الذي أقيم في روسيا أمام نظيره الأوروجوياني في دور الـ 16.