ميليك يدافع عن نفسه بعد تصدي أليسون

هدف لو جاء لخطف بطاقة التأهل لنابولي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دافع المهاجم البولندي، أركاديوش ميليك، لاعب نابولي الإيطالي، عن أداءه في الفترة الأخيرة، والفرصة المهدرة في مباراة ليفربول الإنجليزي.

وتصدى الحارس البرازيلي، أليسون، لكرة البولندي داخل منطقة الجزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، والتي كان تسجيلها يعني تأهل نابولي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز عبر هدف محمد صلاح، ليخطف بطاقة التأهل بفارق الأهداف عن نابولي، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وتحدث ميليك الذي يقضي موسمه الثالث مع نابولي لبولسات سبورت: "في تلك المواقف لا يوجد وقت للتفكير، عليك أن تفكر في التسديد وقد فعلت هذا، لقد شعرت بأحد خلفي وخفت أن تتم عرقلتي".

وتابع عن موقفه في تلك اللقطة: "إليسون تصدى لها من زواية ضيقة، قد تقول أنها خطأ، هذا يعتمد على من يتواجد بأرضية الملعب أم نقد في النهاية".

وسينتقل نابولي لمسابقة الدوري الأوروبي، رفقة إنتر وميلان، وقطبي مدينة لندن الإنجليزية، تشيلسي وأرسنال.

🔴روما ومدريد خسرا اليوم

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ليست ليلة الكبار 🙌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/p4Kb2tqHjh — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وواصل البولندي: "علينا النظر للأمام، هناك العديد من المباريات في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، نظل فريق قوي وهناك تنافس بين اللاعبين، لكنني أشعر بأنني بحالٍ جيدة وسأحاول تقديم أفضل ما لدي".

وسجل المهاجم البالغ 24 عامًا، 7 أهداف في 17 مباراة الموسم الحالي بقميص البارتينوبي بجميع المسابقات، جاءت جميعها في الدوري الإيطالي.