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دوري أبطال أوروبا

ميليك يدافع عن نفسه بعد تصدي أليسون

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هدف لو جاء لخطف بطاقة التأهل لنابولي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

دافع المهاجم البولندي، أركاديوش ميليك، لاعب نابولي الإيطالي، عن أداءه في الفترة الأخيرة، والفرصة المهدرة في مباراة ليفربول الإنجليزي.

وتصدى الحارس البرازيلي، أليسون، لكرة البولندي داخل منطقة الجزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، والتي كان تسجيلها يعني تأهل نابولي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز عبر هدف محمد صلاح، ليخطف بطاقة التأهل بفارق الأهداف عن نابولي، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وتحدث ميليك الذي يقضي موسمه الثالث مع نابولي لبولسات سبورت: "في تلك المواقف لا يوجد وقت للتفكير، عليك أن تفكر في التسديد وقد فعلت هذا، لقد شعرت بأحد خلفي وخفت أن تتم عرقلتي".

وتابع عن موقفه في تلك اللقطة: "إليسون تصدى لها من زواية ضيقة، قد تقول أنها خطأ، هذا يعتمد على من يتواجد بأرضية الملعب أم نقد في النهاية".

وسينتقل نابولي لمسابقة الدوري الأوروبي، رفقة إنتر وميلان، وقطبي مدينة لندن الإنجليزية، تشيلسي وأرسنال.

وواصل البولندي: "علينا النظر للأمام، هناك العديد من المباريات في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، نظل فريق قوي وهناك تنافس بين اللاعبين، لكنني أشعر بأنني بحالٍ جيدة وسأحاول تقديم أفضل ما لدي".

وسجل المهاجم البالغ 24 عامًا، 7 أهداف في 17 مباراة الموسم الحالي بقميص البارتينوبي بجميع المسابقات، جاءت جميعها في الدوري الإيطالي.

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