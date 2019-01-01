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ميليك إلى بيتيس في حال تعاقد نابولي مع إيكاردي

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بيتيس يتحرك من أجل ميليك في حال رحيل ماورو إيكاردي عن إنتر إلى نابولي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

يستعد نابولي للتعاقد مع ماورو إيكاردي وذلك عقب إرساله عرضين رسميين تم رفضهما من قبل إدارة إنتر.

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رفض إنتر ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل التعاقد من النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والذي وصل إلى 50 مليون يورو.

ونتيجة لذلك، يستعد أوركاديوش ميليك المهاجم الدولي البولندي لأمراء الجنوب في إيطاليا للرحيل عن صفوف الفريق نظرًا لإنه سيفقد مكانه الأساسي في حال وصول إيكاردي.

ويبدو ريال بيتيس الإسباني أبرز المهتمين بالتعاقد مع المهاجم البولندي، حيث بدأ التحرك بالفعل من أجل التفاوض مع إدارة نابولي.

وبعد تعاقد بيتيس مع نبيل ففير يبدو أن الفريق الأندلسي يسعى لتعزيز صفوفه بقيادة مدربه الواعد كيكي سيتيان من أجل رفع سقف الطموحات في الموسم المقبل.

إنتر يرفض ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل إيكاردي

يذكر أن ميليك كان قد لعب دورًا كبيرًا في تألق نابولي خلال السنوات الأخيرة، حيث عوض رحيل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين عن الفريق بالشكل المثالي.

 

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