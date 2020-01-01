ميليتاو: نشرت كورونا في ريال مدريد؟ على الكل أن يتكاتف للخروج من الأزمة

فيروس كورونا يهاجم لاعبي ريال مدريد وبرشلونة والجميع ولكن ميليتاو لديه الحل للتعامل معه في كرة القدم وخارجها

قال إيدير ميليتاو مدافع نادي ريال مدريد إنه للخروج من هذا الوضع أقوى علينا أن نتضامن مع الآخرين لكي يتجاوز الجميع أزمة فيروس كورونا.

وتحدث ميليتاو عن خبرته مع فيروس كورونا الذي كان أحد المصابين به في الفترة الأخيرة وخضع للعزل الذاتي لكي يستعيد عافيته.

وبخصوص ذلك، قال قلب دفاع ريال مدريد في عطلة نهاية الأسبوع الرياضية في حديث مع صحيفة ماركا إن حالة عدم اليقين التي نمر بها تحتاج إلى التكاتف.

المزيد من الفرق

وترك ميليتاو الوصفة لنخبة الرياضيين للتغلب على الوباء، حيث أضاف في حديثه: "لا يوجد أحد في مأمن من الفيروس والجميع معرض للإصابة به في أي وقت"

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتابع: "لا يعيش الجميع وضعًا سهلاً، إنه صعب على الجميع وخاصة من لا يستطيعون توفير دخل يضمن لهم حياة آمنة في مثل هذه الأوقات"

وأردف: "العديد من العائلات لا تستطيع تناول الطعام بشكل منتظم، ليس لديهم عم ، يحتاجون إلى عمل ومساعدة في الوقت الحالي الذي تغلق فيه الحياة جزئيًا"

وأكد: "أعتقد أن على الكثير من الناس مساعدة الآخرين ومن يحتاجون العون في هذه الأوقات ليتمكنوا من الخروج من تلك الأزمة وكذلك دعم العائلات التي تحتاج إلى المساعدة"

ميسي ومارادونا أم رونالدينيو ورونالدو؟ سكيزوفرينيا جماهير السوشيال ميديا مع أساطير اللعبة

يذكر أن فيروس كورونا قد عاد ليهاجم العالم في موجته الثانية التي أجبرت بعض الدول إلى العودة للحجر الصحي الكامل في بعض المدن التي تفشى فيها الوباء بقوة.