ميليتاو: أثبت استحقاقي أن أكون أغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد!

ميليتاو يرحب بمنافسة روديجر في ريال مدريد

بعد موسم طويل وناجح في نهاية المطاف مع ريال مدريد، كشف المدافع إيدير ميليتاو عن وجهة نظره فيما قدمه في الفترة الماضية.

وكان قلب الدفاع البرازيلي قد استطاع حصد 3 ألقاب مع الفريق الملكي في الموسم الماضي، فيما تألق على فترات طويلة وثبت أقدامه في التشكيلة الأساسية.

وتحدث ميليتاو مع صحيفة "ماركا" الإسبانية في خلال عطلته التي يقضيها في إيبيزا في الوقت الحالي، ليؤكد أنه يمتلك الجودة التي أظهرها للجميع.

ماذا عن موسم ريال مدريد وتكلفته الباهظة من قبل؟

سئل ميليتاو حول مغادرة سيرخيو راموس ورافاييل فاران للفريق، والاعتماد عليه بشكل أساسي، حيث قال: "عندما غادر كلاهما، أشار الناس إلى أنهم صنعوا التاريخ في النادي".

وواصل: "اعتقدت أن وقتي لفعل الأشياء قد حان، لأظهر للمشجعين ولكل شخص أنه يمكنهم الاعتماد علي، لقد أظهرت ما يمكنني فعله وأوضحت سبب وجودي في ريال مدريد".

وعن قدومه بمبلغ 50 مليون يورو، وإذا كان استحق ذلك المبلغ، أوضح: "عندما وصلت، لم تسر الأمور على ما يرام لأن لدي مدافعين مثل هؤلاء أمامي، لقد كانوا معًا لفترة طويلة، لكنني أوضحت لماذا أنا أغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد".

ماذا عن فشل صفقة مبابي وقدوم روديجر؟

بالطبع سئل ميليتاو حول فشل انضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وحول ذلك أردف: "كما قال الناس، فإن صفقة الانضمام إلى ريال مدريد كانت على وشك الانتهاء، لكنني لا أعرف ما الذي حدث، كان قراره".

وعن انضمام أنطونيو روديجر للفريق والمنافسة بين الثنائي، استدرك: "إنه مدافع جيد كما نعلم جميعًا، يسعدني أن أرحب به".

جدير بالذكر أن البرازيلي ميليتاو قد شارك في 50 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، سجل من خلالها هدفين، فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

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