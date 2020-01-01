ميلويفيتش يتحدث عن سبب الهزيمة أمام العين .. وتأثير غياب السومة

الأهلي يودع منافسات كأس الملك

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي، عن سبب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16.

الأهلي خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين، ضمن دور الـ16 أمام العين، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.

وقال ميلويفيتش عبر قناة "الرياضية" السعودية، عقب اللقاء: "كنت أتمنى استمرار الفريق في منافسات كأس الملك، نعاني من كثرة الأخطاء ونمر بأداء سيء للغاية".

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وتابع الصربي: "أهدرنا هدف التقدم عن طريق أوسو، فإذا كانت سجلت لا أعرف كيف كان سيناريو المباراة سيكون بأي شكل".

وأردف المدير الفني للأهلي: "غياب السومة أثر بشكل كبير علينا أمام العين، وأيضًا هناك أخطاء كبيرة في الشق الدفاعي بشكل خاص".

الأهلي يعاني خلال الفترة الماضية، من فقدان بعض النقاط في الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى الخروج اليوم من كأس الملك.