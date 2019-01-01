ميلوول والاتحاد الإنجليزي يردان بحزم على الهتافات العنصرية بمباراة إيفرتون

نادي ميلوول يصدر بيانًا يدين فيه الهتافات العنصرية في مواجهته أمام إيفرتون بمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، والاتحاد المحلي يصدر بيانًا مشابهًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصدر نادي ميلوول الإنجليزي بيانًا بشأن الاحداث التي شهدتها مباراته بالأمس أمام فريق إيفرتون ضمن لقاءات كأس الاتحاد، والتي أقيمت على ملعبه.

جاء هذا على موقعه الإلكتروني وشدد من خلاله على رفضه التام لأي هتافات عنصرية وكشف من خلاله أنه بصدد فتح تحقيق بهذا الشأن.

وكتب النادي: "نريد أن نؤكد على رفضنا لمثل تلك الحوادث، وأننا سنعمل مع كافة الجهات المختصة للتحقيق في ذلك الأمر وتحديد المسؤولون عن تلك الأفعال، ومن سنتأكد من مسؤوليته سيحرم من دخول ملعبنا مدى الحياة".

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وأضاف: "النادي يريد أن يؤكد أيضًا على احترامه وتقديره للجانب الأغلب من الجماهير والتي ساعدتنا في الفوز بمباراة الأمس وساندت الفريق حتى النهاية.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من جانبه بيانًا مشابهًا مؤكدًا من خلاله أنه قام بفتح التحقيق بالفعل للنظر في الأمر وتحديد المسؤولون.

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جدير بالذكر أن مباراة الأمس شهدت اثارة كبيرة ومشاجرات عديدة خارج الملعب بين الجماهير بعد فوز أصحاب الأرض ميلوول على الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين.