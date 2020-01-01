ميلوفيتش يتحدث عن تخفيض راتبه وسعادته بتدريب الأهلي

فيروس كورونا تسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم

تحدث الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني للأهلي عن موافقته على تخفيض عقده مع الراقي بسبب الأزمة التي يمر بها العالم.

فيروس كورونا تسبب في أزمة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتسبب في توقف الأنشطة الرياضية خوفًا على سلامة الجميع.

وأكد ميلوفيتش المدير الفني للراقي على إنه يجب مساعدة النادي في الوقت الحالي والتنازل عن جزء من المستحقات خلال هذه الأزمة.

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وقال ميلوفيتش في تصريحات لصحيفة "موزارت سبورت" الصربية، إنه سيساعد النادي في هذه الأزمة بالحصول على أقل راتب في الوقت الحالي.

وأضاف: "سأكون مستعد للعودة لقيادة الفريق في الوقت المناسب، وسيتم خصم جزء من الراتب طول فترة انتشار هذا الوباء".

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وتابع ميلوفيتش: "الفريق يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على تحقيق نتائج إيجابية وكبيرة بعد العودة إلى المنافسات مرة أخرى".

واختتم مدرب الراقي تصريحاته، أن استقباله في السعودية بشكل مميز أشعره بالسعادة ويعيش في أجواء آمنة بين الشعب الودود.