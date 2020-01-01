ميلوفيتش: أسعى للعودة بأهلي جدة للقمة وتحقيق البطولات

أهلي جدة يسعى لاستعادة مستواه خلال المباريات المقبلة

تحدث الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني الجديد لأهلي جدة السعودي، عن تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة مستوى الراقي.

الأهلي يسعى لاستعادة الأداء المميز مرة أخرى خلال المباريات المقبلة من أجل المنافسة على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم الأهلي ميلوفيتش في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بعد وصوله منذ ساعات إلى جدة للاجتماع مع مسؤولو الراقي والتوقيع على العقود.

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وقال ميلوفيتش في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "أسعى للوصول بالفريق إلى القمة والصدارة والمنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا، وتطوير مستوى اللاعبين خلال المباريات المقبلة".

وتابع المدير الفني الصربي في تصريحاته: "سعيد بتواجدي في هذا البلد الجميل، وأسعى لتقديم كل جهدي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لبلوغ أفضل المراحل".

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وأردف ميلوفيتش: "شاهدت لقاء الأهلي مع الفتح ثم مع النصر، لكن من الصعب التقييم حاليًا ويجب أن أتابع عن قرب من أجل تقييم اللاعبين بشكل دقيق لدراسة المرحلة المقبلة".

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 34 نقطة بعد مرور 20 جولة حيث حقق الفوز في 10 وتعادل في 4 وتلقى 6 هزائم.