ميلنر يكشف عن كلمات كلوب التي صنعت ريمونتادا برشلونة التاريخية

جيمس ميلنر نجم فريق ليفربول يكشف عن كلمات المدرب يورجن كلوب للفريق قبل مباراة الريمونتادا التاريخية ضد برشلونة.

كشف النجم الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول عن الكلمات التي قالها المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز قبل لقاء عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميلنر لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن الفوز على برشلونة بالتحديد بتلك الطريقة كان مميزًا للغاية.

وأكد ميلنر خلال التصريحات نفسها أن الفريق عانى كثيرًا في لقاء الذهاب بملعب كامب نو لكنه لم يلعب مباراة سيئة وكانت له فرص للتسجيل.

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وقال ميلنر: "لم نلعب مباراة سيئة في ملعب كامب نو وكانت لدينا بعض الفرص الخاصة بنا، أتذكر واحدة كانت جيدة للغاية، ونحن لعبنا بشكل طيب خلال تلك المباراة".

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وأضاف: "ميسي يقوم بالأمور المعتادة له، تلك الركلة الثابتة كانت سخيفة، لقد شعرنا بمرارة كبيرة بعد تلك المواجهة أمامهم".

وأردف: "في الليلة السابقة للقاء العودة فاز مانشستر سيتي على ليستر وكان ذلك حملًا ثقيلًا علينا، بالأخص في ظل التنافس معهم ورغبتنا في قلب نتيجة برشلونة أيضًا".

وأكمل: "دخل كلوب للملعب وقال لنا أن الأمر مستحيل لكن لو هناك من يستطيع القيام به فهو نحن، أتذكر أن الأجواء كانت مذهلة والجماهير دعمتنا للنهاية".

وأنهى تصريحاته: "الأمر كان مميز لأنه كان أمام برشلونة بكل هؤلاء النجوم أصحاب الخبرات، ليس أمام أي فريق آخر وذلك جعله أكثر تميزًا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد نجح في قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة لفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بالرغم من حصول برشلونة على عدة فرص في الشوط الأول، وتوج بعدها الريدز باللقب على حساب توتنهام في النهائي بهدفي محمد صلاح وديفوك أوريجي.