ميلنر يشرح ما يميز كلوب عن غيره من المدربين

الدولي الإنجليزي السابق يتغزل في مدربه الألماني

استفاض متوسط ميدان ليفربول جيمس ميلنر في مدح مدربه الألماني يورجن كلوب، بعد عمله الرائع مع النادي على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كللها بالظفر بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز الموسم الماضي.

وكغيره من لاعبي وعشاق أحمر الميرسيسايد، يتطلع لاعب مانشستر سيتي السابق لإنهاء عقدة لقب البريميرليج الغائب عن خزائن "أنفيلد روود" منذ نحو ثلاثة عقود، وذلك بعد البداية الاستثنائية بجمع العلامة الكاملة في أول ثماني جولات في الموسم.

وقال ميلنر لموقع ليفربول الرسمي "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للمدرب هو رؤية ما ستحصل عليه، هو ليس كما تراه في الكاميرات، إنه مختلف تمامًا في طريقة تعامله مع اللاعبين".

وأضاف "إنه أمين جدًا مع اللاعبين ويعيش معهم كل دقيقة، ودائمًا يقف بجانبنا، وهذه طاقة كبيرة بالنسبة لنا عندما نتراجع أو ننهار".

وفقًا للصحافة الإنجليزية: محمد صلاح وأليسون من المتوقع أن يلحقا بمباراة مانشستر يونايتد 🔴 pic.twitter.com/2EZMYUG7G6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وختم حديثه في هذه الجزئية "إذا لم نلعب بشكل جيد أو كان يعرف شيئًا ما يقوله بين الشوطين، فسوف يعطيك الحل، وهذا لأنه يحكم على المواقف بشكل جيد للغاية".