ميلنر سعيد بعودة تشامبرلين ويؤكد: اللعب كظهير ليس سهلًا لي

حديث مهم من نائب القائد في ليفربول..

أبدى جيمس ميلنر لاعب ليفربول سعادته بالعودة القوية التي سجلها زميله أوكسليد تشامبرلين مؤكدًا في الوقت نفسه على أن المنافسة بين اللاعبين تأتي في النهاية لمصلحة الفريق.

وكان تشامبرلين قد عاد إلى المشاركة مجددًا بعد الإصابة الكبيرة التي ألّمت به العام الماضي في دوري أبطال أوروبا، ليكون أول هدف له بعد العودة، في دوري الأبطال أيضًا ولكن أمام جينك خلال فوز ليفربول برباعية لهدف.

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ميلنر تحدث عن تشامبرلين قائلًا "أنا مسرور له للغاية، إنه أمر مدهش، فمن الواضح أن العودة إلى الملاعب ولمستواك المعهود بعد إصابة طويلة ليس بالأمر السهل، ولكن كل شيء يعود شيئًا فشيء."

"إنه سعيد في غرفة خلع الملابس. الجميع يُمكن أن يتخيل معاناته عندما يكون وحيدًا في الصالة الرياضية من أجل التأهيل لفترة طويلة، وحتى بعد العودة من الإصابة كان لديه شعورًا بالإحباط لافتقاده الحدة وأمور من هذا القبيل."

واختتم عن الدولي الإنجليزي "لقد رأينا كل ذلك وكنا نحاول مساعدته، لذلك عندما يحرز هدفًا وتكون له ليلة كليلة جينك، يعرف حينها أن الأمر استحق كل هذا العناء. عمل رائع منه وكذلك من الجهاز الطبي في النادي."

المدرب يورجن كلوب يعيش في هذه الأيام معضلة بعد عودة تشامبرلين في الوقت الذي يُقدم فيه آدم لالانا ونابي كيتا أداءً مميزًا، مما يُزيد من حجم الخيارات المتاحة له، وهو ما اعتبره ميلنر أمرًا إيجابيًا عكس ما قد يمكن أن يظنه البعض.

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"هذا ما نريده، الجميع يعود ويكون جاهزًا ومشتعلًا للمنافسة على المراكز في الملعب، وهذا ما لدينا بالفعل في الفترة الحالية."

وتابع "هذا ما يُريده المدرب أيضًا، وعلى الرغم من أن كثرة اللاعبين لا يجعل الأمر سهلًا عليه في الاختيار، لكنه مهم للغاية إذا ما أردت التحدي على أكثر من جبهة كما هو حالنا، نحتاج لأن ينافس الجميع على كل المراكز."

وتطرق ميلنر للحديث عن الأدوار التي يعتمد فيها كلوب عليه، لا سيما وبعدما غير مركزه أكثر من مرة خلال مباراة جينك، فبدأ في مركز الظهير الأيمن ثم تحول إلى الظهير الأيسر في الشوط الثاني.

واعتبر صاحب الـ 33 عامًا أن الأمر ليس سهلًا، حيث قال "لن أقول أنه أمر سهل، من الواضح أنه موقف مختلف لي كلاعب في أماكن مختلفة من الملعب عن ما اعتدته من قبل."

وأتم "الأمر مختلف في أن تعرف متى تضغط وكيف تتعامل مع الضغط عليك، لن أقول إن الأمر كان سهلًا ولكنني أحاول أن أفعلها لأُنمي قدراتي بالشكل الأفضل."