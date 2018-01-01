ميلنر: الدفاع مفتاح التأهل ومحمد صلاح لاعب من طراز الكبار
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محمد عماد فيسبوك تويتر
أبدى جيمس ميلنر لاعب وسط فريق ليفربول سعادته بالتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على نابولي بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.
وقال ميلنر في تصريحاته لقناة بي تي سبورت: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، نابولي فريق كبير وقدم مستوى رائع".
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كما أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي: "كنا نعرف أنه علينا أن ندافع جيدًا، وبالفعل هذا ما فعلناه وقمنا ببناء الهجمات من الخلف".
أما عن هدف المباراة الوحيد الذي أحرزه محمد صلاح: "هو رجل الانتصارات، هو لاعب من طراز الكبار وها هو يمنحنا الفوز مرة أخرى".
يذكر أن ليفربول احتل وصافة مجموعته برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر باريس سان جيرمان.