ميلنر: أليكساندر أرنولد لن يصيبه الغرور في ليفربول

تطور كبير للنجم الإنجليزي الشاب

أكد لاعب ليفربول جيمس ميلنر أن الأجواء في النادي ستساعد نجمه الشاب ترينت أليكساندر أرنولد من الإصابة بالغرور بعد تألقه الكبير مؤخراً.

وسجل أرنولد هدفاً وصنع هدفين في انتصار ليفربول على ليستر برباعية الخميس بقمة البريميرليج، ليواصل التطور الكبير في مستواه.

أرنولد: أريد أن أكون أسطورة في تاريخ ليفربول

وقال ميلنر في تصريحات نقلها "ياهو": "أمامه طريق طويل بعد، ولا أريد أن يصيبه الغرور، ولن يصبح كذلك لأنه محاط بعديد الأشخاص الذين سيعيدوه لصوابه إذا أخذ ذلك الطريق".

وأكمل: "من أفضل صفاته هي عقليته، نعم، هو على صعيد الأداء رائع، ولكن طريقة تفكيره أيضاً، سيستمر في التحسن، ولو واصل هكذا سيكون محط الحديث لسنوات قادمة".

واستمر النجم الإنجليزي: "أنظر كيف هو جيد الآن، وكل ذلك في سن صغيرة وخاض ذلك الكم من المباريات، ومنها نهائيات للأبطال ولقاءات حاسمة في الدوري".

وختم: "لازال أمامه الكثير، سيرتكب أخطائاً بالتأكيد ولكن ستساعده للتعلم، بالنسبة له مصلحة الفريق قبل أي شيء، وهذه يظهر عقليته، سيكون لاعباً عظيماً لليفربول مستقبلاً".

ويلعب ليفربول مساء الأحد أمام وولفرهامبتون لحساب الأسبوع العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.