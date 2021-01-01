ميلايرو بوجارد: محطم الأرقام القياسية في الدوري الألماني على رادار برشلونة

موهبة هوفنهايم أغلق الباب في وجهة عدد من الفرق الإنجليزية من أجل الدوري الألماني، ولكن قد يكون هناك تغييرًا في المشهد قريبًا.

احتفل المدافع لميلايرو بوجارد صاحب المهارات المميزة، بعيد ميلاده الثامن عشر قبل يومين، وكتب التاريخ واحتفل به على طريقته الخاصة عندما أصغر لاعب هولندي في الدوري الألماني.

مستواه في أول 45 دقيقة له أمام ماينز، أبهرت مدربه في ذلك الوقت ألفريد شرودر، ولكنه تلقى بطاقة صفراء مبكرًا، فحذره الحكم أنه سيحصل على بطاقة حمراء.

وقال بوجارد في تصريحات له: "المدرب شرودر تحدث على انفراد وأخبرني، أنني قدمت أداءً جيدًا في الدفاع ويجب أن استمر بهذا الشكل".

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أسلوبه وطريقة لعبه ومهاراته، جعلوه ينضم إلى هوفنهايم وهو في الـ 15 من عمره، وكان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، منهم تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وسيتي، ولكن بوجارد رفض تلك العروض.

وقال بوجارد في تصريحات خاصة لموقع جول: "أرى مسيرتي كمارثون وليس مسابقة عدو سريع، خطوة انتقالي إلى هوفنهايم في عام 2018 كانت خطوة مثالية لأتطور واكتسب خبرة أكثر وأصبح محترفًا بشكل أكبر".

وواصل: "لازال أمامي طريقًا طويلًا لأقطعه، أنا أؤمن بنفسي وقدراتي، وأريد مواصلة التطور والتحسن".

كان من المفترض أن يشارك مع الفريق الأول في أوائل عام 2020، ولكن تم تعليق كرة القدم بسبب انتشار جائحة كورونا، وعندما شارك في أول مباراة له لعب نصفها فقط، وكان في مركز غير مركزه.

لعب في أولى مبارياته أمام ماينز مع هوفنهايم في مركز الظهير الأيمن، وشارك في المباراة التالية بمركز قلب الدفاع وهذا المركز الذي يجيده ويفضل اللعب فيه، بالإضافة إلى لعبه في بعض المرات كوسط مدافع.

وقال اللاعب الهولندي في تصريحات صحفية: "أنا متعدد المواهب، وأريد ان ألعب في أي مركز يمنح فريقي الفوز، ولكني كنت ألعب كقلب دفاع في معظم الوقت حتى مع فريق الشباب".

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وأكمل: "يمكنني التكيف بسرعة على المواقف التكتيكية المختلفة للمباراة، كما أعرف ما يتوقعه المدرب مني في المواقف المختلفة والصعبة".

وكحال أي لاعب شاب، بعد ظهوره الأول أول شيء فعله هو فتح هاتفه المحمول، وقال حول هذا الأمر: "لقد فتحت هاتفي وجدت أكثر من 70 رسالة، كان أجملها من والدي الذي أخبرني انه فخور بي هو والعائلة، وطلب مني الاستمتاع ومواصلة العمل بجد".

المدافع الشاب متعلق جدًا بأسرته والتي تعد على رأس أولوياته، فهو يندرج من أسرة كروية، فعمه لاعب أياكس وتشيلسي وبرشلونة السابق، ونستون بوجارد.

وقال ونستون عن مشاركة ابن أخيه الأولى لصحيفة تيليجراف: "أنا فخور جدًا له، فهو الآن أصغر هولندي في الدوري الألماني، إنه أمر مهم بالنسبة له ولكن النقطة المهمة أن يكون هذا دافعًا بالنسبة له يدفعه لمزيد من الخطوات".

وتابع: "الكثير سيحاولون الضغط عليه، ولكن ميلايرو فتى صلب، لا يجب أن ينظر إلى عمه أو كيف كان عمه، بل يجب أن يكون هدفه الوصول إلى أفضل مستوى، أتمنى له مشورًا كرويًا ناجحًا ويفوز بالألقاب في مسيرته".

هوفنهايم في الفترة الأخيرة لم يحقق أي ألقاب ولكنه يصارع من اجل الوصول إلى المربع الذهبي في بعض الأحيان، ولكن حتى الآن ليس من المعلوم كم سيمكث بوجارد معهم، في ظل رغبة العديد من الأندية في ضمه مثل ميلان وبرشلونة، بعد دخوله في الفترة الأخيرة من عقده.

وحول هذا الأمر، قال صاحب الـ 18 عامًا: "أريد فقط مواصلة التحسن، ولعب أكبر عدد من المباريات والوصول إلى المسابقات الأوروبية مع هوفنهايم".

انضمام بوجارد إلى برشلونة سيجعله يعمل مع ألفريد شرودر من جديد، والذي يعمل حاليًا مساعدًا لرونالد كومان مدرب برشلونة، كما أنه سيسير على خطى عمه الذي حقق مع برشلونة لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.

ولكن إن قرر بوجارد عدم اللعب لهوفنهايم او برشلونة، قد ينضم إلى الدوري الإنجليزي ويلحق بشقيقه الأصغر لاماري الذي يلعب لصالح أستون فيلا، ولعب مع الفريق الأول أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن أتم عامه السابع عشر بأيام.

ويعد الشقيقان لاعبان دوليان في منتخب هولندا للشباب تحت 19 عامًا، وأشاد المدرب بيتر فان دير فين بالشقيق الأكبر وقال: "من المؤكد بوجارد سيحصل على الاهتمام المناسب، فهو أصبح أصغر لاعب هولندي في الدوري الألماني، بدأ بالفعل في كتابه تاريخه الخاص".