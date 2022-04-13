ميلان يهدد النصر .. عيون ثاقبة على نجم العالمي

في الوقت الذي يبحث به النصر السعودي عن الاستقرار الفني وتدعيم نجوم الفريق الحاليين ببعض العناصر الجديدة في الميركاتو الصيفي المقبل، ظهر نادي ميلان الإيطالي في الصورة، ليهدد هذا الاستقرار.

موسم مخيب للنصر:

الموسم الجاري يعد موسمًا للنسيان بالنسبة للنصر، إذ أنه ودع المنافسة على كافة البطولات مبكرًا..

البداية كانت بالخروج من دوري أبطال آسيا 2021 بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، في نصف النهائي.

ثم توالت الهزائم أمام الزعيم سواء في الدوري المحلي برباعية نظيفة، أو قبلها في كأس الملك، إذ أطاح به الهلال من دور ربع النهائي.

ويغيب النصر عن النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري المحلي.

وحاليًا يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ب48 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 12 نقطة، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم، أما الوصافة فيبتعد عنها بفارق نقطة واحدة، لكن للهلال الوصيف مباراتين مؤجلتين.

أي لاعب يريد ميلان من النصر؟

الكاميروني فينسنت أبو بكر تألق بشكل لافت للنظر مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وحصد لقب هداف البطولة، رغم عدم نجاح الأسود غير المروضة في التتويج باللقب.

هذا التألق دفع عدد من الأندية لمراقبته، تمهيدًا للميركاتو الصيفي المنتظر بعد قرابة الشهرين تقريبًا.

وبحسب صحيفة "Actu Cmeroun" الكاميرونية فإن مسؤولي الروسونيري يراقبون أبو بكر منذ عدة أشهر، لينضموا لمسؤول لناديي وست هام وليستر سيتي الإنجليزيين الراغبين في الظفر بخدماته.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإيطالي سيواصل مراقبة المهاجم الكاميروني وما سيقدمه مع العالمي في قادم المباريات، ليحدد موقفه منه بشكل نهائي قبل الصيف.

ماذا قدم أبو بكر مع النصر؟

صاحب الـ30 عامًا انضم للعالمي في صيف 2021، قادمًا من بشكتاش التركي، بعد صراع مع نادي الاتحاد السعودي.

وشارك أبو بكر مع النصر حتى الآن في 22 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع أربعة آخرين.

ويغيب الكاميروني عن تدريبات النصر خلال الفترة الحالية، نظرًا لإصابته بفيروس كورونا.

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