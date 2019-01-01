ميلان يُنافس مانشستر يونايتد وليفربول على بديل سوسو

صفقة مكلفة ولكن رائعة إن تمت..

أدّعت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة ميلان قد حددت خليفة اللاعب سوسو، والذي اتُخذ القرار برحيله خلال الشتاء المقبل أو الصيف على أقصى تقدير.

سوسو يتعرض إلى انتقادات كبيرة على مستواه السيئ هذا الموسم، وقد اعترضت الجماهير كثيرًا على وجوده في التشكيل الأساسي، ومع وصول ستيفانو بيولي لمقاليد الحكم في ميلان، مسيرة اللاعب شبه انتهت في السان سيرو.

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وبحسب ما أوردته التقارير فإن الميلان يضع عينه على دافيد نيريس، جناح أياكس الهولندي، ليكون بديله.

نيريس كان قد برز في الموسم الماضي في ظل الأداء الكبير الذي قدمه أياكس، والذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخرج في الثواني الأخيرة من توتنهام، وكان نيرس واحدًا من أبرز الأسماء الموجودة في كتيبة المدرب إيريك تين هاج.

ووفقًا للتقارير فإن ميلان سيلقى منافسة شرسة من مانشستر يونايتد وليفربول للتعاقد مع نيريس، مع الأخذ في الاعتبار أن المانيو قد حاولوا في الصيف الماضي بالفعل التعاقد معه ولكنهم فشلوا بسبب المقابل المادي.

على كل حال، فإن القيمة المتوقعة للصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، في الوقت الذي تُرحب فيه إدارة ميلان بدفع 50 مليون في سبيل الحصول على اللاعب البالغ من العمر22 عامًا.

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يذكر أن اللاعب البرازيلي قد سجل 12 هدفًا وصنع 15 آخرين في الموسم الماضي على مختلف الأصعدة، كما أنه في هذا الموسم قد سجل بالفعل 3 أهداف في عشر مباريات من الدوري الهولندي.