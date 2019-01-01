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ميلان يقترب من ضم جناح إيندهوفن

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هل يضم ميلان ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يقترب ميلان الإيطالي، من تعزيز صفوفه الهجومية، بضم الجناح الهولندي الشاب، ستيفان بيرجوين من صفوف إيندهوفن الهولندي.

وانهى ميلان التفاصيل المُتعلقة بصفقة البولندي كريشتوف بيونتك، لينضم لصفوف ميلان ليعوض رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ويعاني الروسونيري في مركز الجناح الأيسر، ليجذب الهولندي الشاب أنظار مسؤوليه، مع وجود منافسة من مانشستر يونايتد.

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وحسب بعض الصحفيين المُقربين من الروسونيري، فأن المفاوضات بين الناديين وصلت لمرحلة متقدمة من أجل انتقال اللاعب البالغ 21 عاماً.

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ويمتلك بيرجوين 3 مباريات دولية، وسيكون انتقاله حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وسجل اللاعب 10 أهداف وساهم في صناعة 9 في 23 مباراة لإيندهوفن بجميع المسابقات الموسم الحالي.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الشتوية، البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف فلامنجو البرازيلي، ويتبقى الإعلان الرسمي عن صفقة البولندي بيونتك.

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