ميلان يقترب من حسم ضم هدفه القديم

ميلان يواصل البحث عن تدعيمات لصفوفه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان حسم عملية انتقال جناح نيس آلان سان ماكسيم لصفوفه بداية من الصيف المقبل.

وكان ميلان قد حاول التعاقد مع اللاعب أثناء انتقالات يناير الأخيرة، ولكن على سبيل الإعارة بحسب التقارير، وهو ما رفضه نيس.

وقالت "ميدياست" إن نيس قبل عرض ميلان لضم اللاعب الصيف المقبل مقابل ما يقارب 20 مليون يورو بعدما احترم مخاطبة النادي الإيطالي له رسمياً.

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تقارير صحفية 🗞️



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وأفاد التقرير أن ميلان اتفق كذلك مع اللاعب على عقد لخمسة سنوات مقبلة، الأمر الذي أشار له وكيل اللاعب بالحديث عن أن الروسونيري وجهة محتملة للاعب.

وعاد التقرير وكشف أن الصفقة سيتم تفعيلها في حالة وحيدة وهي ضمان ميلان لتأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ميلان حالياً الترتيب الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة.