ميلان يفكر في استغلال ورقة بيونتيك للحصول على ظهير توتنهام

ميلان يدرس ترميم دفاعه من توتنهام..

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ميلان الإيطالي يدرسس التعاقد مع الإيفواري سيرج أورييه، ظهير فريق توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ميلان مهتمًا بضم أورييه، الصيف الماضي، ولكن سعر اللاعب كان أكبر من قدرة الروسونيري على الإنفاق.

وقال موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، إن ميلان يفكر في تقديم عرض آخر لصاحب الـ27 عامًا خلال شهر يناير الجاري.

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ميلان يمكنه تقديم عرض بقيمة 15 مليون جنيه استرليني، لضم أورييه، كما في مقدوره استغلال رغبة توتنهام في الحصول على خدمات كريستوف بيونتيك، مهاجم الفريق اللومباردي.

وارتبط بيونتيك، بالانتقال إلى توتنهام خلال الميركاتو الشتوي، بعد إصابة هاري كين، الذي يواجه خطر غياب لنهاية الموسم.

أورييه أنضم إلى صفوف توتنهام في صيف 2017، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 25 مليون جنيه استرليني.