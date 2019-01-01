ميلان يفاوض نجم ساسولو من أجل ضمه في ميركاتو الشتاء

ميلان يسعى لضم ستيفانو سينسي نجم ساسولو في فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن مفاوضات ميلان للتعاقد مع لاعب ساسولو ستيفانو سينسي، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويقدم سينسي أداءً رائع مع فريقه ساسولو تحت إشراف مدربه روبيرتو دي زيربي، الذي شارك في 14 مباراة بالكالتشيو هذا الموسم، وأحرز هدفًا وصنع آخر.

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ويسعى الروسونيري لضم اللاعب البالغ من العُمر 23 عامًا في ميركاتو الشتاء الذي ابتدأ مع بداية العام، وأن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للروسونيري، قد اجتمع مع نظيره في ساسولو جيوفاني كارنافالي، لبحث إمكانية انتقال لاعب الوسط لقلعة سان سيرو في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن ميلان أيضًا كان قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع لاعب وسط تشيلسي سيسك فابريجاس، الذي سبق له اللعب لآرسنال وبرشلونة والتتويج بكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا.