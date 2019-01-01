ميلان يفاوض بيزيلا - وفيورنتينا يطلب 20 مليون يورو

محاولات الروسونيري مستمرة لتدعيم الدفاع

عقد نادي ميلان الإيطالي، مفاوضات رسمية بخصوص التعاقد مع جيرمان بيزيلا مدافع فيورنتينا هذا الصيف.

بيزيلا قدم مستويات مميزة مع الفيولا الموسم الماضي، وشارك مع منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا الأخيرة.

تقارير صحفية أكدت جلوس مارتن جواستاديزينيو وكيل أعمال بيزيلا، مع بعض ممثلي بيزيلا هذا الأسبوع.

وأوضحت أن فيورنتينا لا يمانع التخلي عن اللاعب، في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 20 مليون يورو.

وتأتي رغبة ميلان في ضم بيزيلا، بناء على طلب المدرب الجديد ماركو جيانباولو، في خطوة لتدعيم الخط الخلفي للروسونيري.

ما أجمل أن تتُوج بالألقاب 😍🏆

ما أجمل أن تستفز خصمك اللدود 👀



هذا ما فعله تمامًا جمهور @LFC_Arabic 👇



⭕️ قاموا بإرسال طائرة أعلى المكان الذي يتدرب به مانشستر يونايتد تُحلق بلافتة تحمل عبارة " ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات".🏆

pic.twitter.com/GQdWXGGPcB — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

ويضع النادي الإيطالي العديد من الأهداف الأخرى بحساباته، أبرزها أوباميكانو مدافع لايبزك وديان لوفرين لاعب ليفربول.