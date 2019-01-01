ميلان يفاضل بين بوتشيتينو وجارسيا لخلافة جاتوزو

ميلان يودع كأس إيطاليا ومهدد بعدم بلوغ دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان بدأ في تقليص قائمة المدربين المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو في تدريب الفريق الموسم المقبل بعد تدهور النتائج.

وودع ميلان كأس إيطاليا مساء الأربعاء بعد الخسارة من لاتسيو، ومهدد بفقدان بطاقة الترشح لدوري الأبطال الموسم المقبل، إذ حقق انتصار وحيد بالمباريات السبع الأخيرة.

وقالت "كوريري" إن الأسم الأبرز هو مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو، والذي يعد المرشح المفضل لإدارة الروسونيري، ولكن العقبة هي راتبه المرتفع وارتباطه بمشروع سبيرز.

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وكشف التقرير أن المرشح الثاني بالقائمة هو الفرنسي رودي جارسيا، مدرب مارسيليا الحالي، والذي يحظى بشعبية بسبب تجربته السابق مع روما ورحيله الوشيك عن ناديه.

وسبق لجارسيا العمل مع روما في الفترة من 2013 إلى 2016 وقاد الفريق للمركز الثاني في موسمه الأول والثاني، قبل أن يتم إقالته بالثالث لسوء النتائج.

ويلعب ميلان في الجولة المقبلة لقاء حاسم مع تورينو على ملعب الأخير، في مواجهة مباشرة على المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.