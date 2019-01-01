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ميلان يعرض كيسي على أرسنال للحصول على توريرا

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Getty Images
كيسي الورقة الرابحة للروسونيري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن استعداد ميلان للتخلي عن متوسط ميدانه فرانك كيسي للحصول على لوكاس توريرا من أرسنال.

توريرا كشف في الأيام الأخيرة عن افتقاده للحياة في إيطاليا ومعاناته مع الأجواء الإنجليزية بعد موسم وحيد مع أرسنال.

وذكرت "كوريري" أن ميلان قد يعرض كيسي ومبلغاً من المال لإقناع أرسنال لبيع توريرا خلال الانتقالات الصيفية.

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ويقدر أرسنال، بحسب الصحيفة، توريرا في حدود 50 مليون يورو، بينما يرى ميلان أن تكلفة كيسي تقارب 30 مليوناً.

وأشارت الصحيفة أن مدرب ميلان الجديد المرتقب ماركو جيامباولو طالب الإدارة بأن يكون توريرا هدفاً رئيسياً للفريق بالميركاتو.

البديل كما ذكرت "كوريري" بالنسبة لميلان في حال فشله مع توريرا سيكون دينيس برايت، لاعب سامبدوريا الحالي.

توريرا سبق له اللعب والتألق تحت قيادة جيامباولو وقت لعب الثنائي معاً الموسم قبل الماضي في صفوف سامبدوريا.

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